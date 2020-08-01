Названо имя нового главы Службы экономической безопасности ФСБ в Петербурге

О назначении объявили еще в конце июля. Фото: Baltphoto

О назначении объявили еще в конце июля. Фото: Baltphoto

Должность займет москвич — полковник ФСБ Сергей Владимирович Степанец.

О назначении нового главы Службы экономической безопасности ФСБ в Санкт-Петербурге, стало известно сегодня, 1 августа. Об этом сообщает АБН.

Накануне сотрудникам Управления ФСБ по городу и Ленинградской области объявили о назначении полковника ФСБ Сергея Владимировича Степанца. Для некоторых эта новость неожиданная, так как ходили слухи о том, что пост займет заместитель экс-главы Андрея Яковлева – Дмитрий Басюк. Также была информация о повышении начальника 4 отдела петербургского СЭБ, полковника Сергея Владимирова.

Напоминаем, что Степанец до этого занимал должность заместителя начальника 11 отдела Управления «К» (кредитно-финансовая сфера) СЭБ ФСБ России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ФСБ задержала депутата «Единой России» Романа Коваля.