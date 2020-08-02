Воскресенье в Ленобласти будет теплым и дождливым

Во второй день августа в Ленинградской области синоптики прогнозируют до +22 градусов и небольшие дожди, сообщили в пресс-службе главка МЧС по региону.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью в воскресенье, 2 августа, прогнозировались переменная облачность и практически без осадков. В темное время суток за окном было до +7…+12 градусов. Скорость переменного ветра достигала 2-7 метров в секунду.

Днем будет облачно с прояснением. Прогнозируются небольшие дожди, а местами — умеренные. Днем ветер сменится на западный, юго-западный, а его порывы достигнут 6-10 метров в секунду. Воздух прогреется до +17…+22 градусов.

Атмосферное давление будет медленно понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили о небольшом дожде в воскресенье.