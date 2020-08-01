Петербуржцев предупредили о небольшом дожде в воскресенье

Петербуржцев предупредили о небольшом дожде в воскресенье
Дождь не будет идти весь день. Фото: pixabay.com

Первые выходной день выдался теплым, а вот второй не обойдется без осадков.

В воскресенье, 2 августа, в Санкт-Петербурге пойдет небольшой дождь. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Северной столице. Ночью температура воздуха опустится до 11 градусов, а вот днем воздух прогреется до 20 градусов. При этом небо затянет облаками, в какой-то момент может пойти небольшой дождь. Впрочем, осадками горожан вряд ли удивишь, поэтому прогулки в воскресный день все равно не отменяются – погода будет теплой.

Синоптики отмечают, что ветер будет гулять по городу со скоростью до 10 метров в секунду, а атмосферное давление вряд ли опуститься слишком сильно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главный синоптик Петербурга рассказал, какой будет погода в августе. Последний месяц лета отличится аномальным теплом. Осадков особо не будет — возможны только кратковременные дожди.

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