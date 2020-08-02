Более 14 тыс. жителей Петербурга проверили на коронавирус за сутки

В Северной столице за последние 24 часа на наличие коронавирусной инфекции в организме обследовали 14 461 местного жителя.

Согласно оперативным данным на 10 утра воскресенья, 2 августа, врачи наблюдают за здоровьем 907 человек, у которых есть подозрение на коронавирус. Из них пять человек находятся в обсерваторе, 519 самоизолируются дома, а 500 человека контактировали с зараженными в последнее время.

Также сообщается, что Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам о коронавируса (номер 122) обработала 164 вызова.

Служба экстренных вызовов (номер 112) зарегистрировала 46 обращений, из которых 10 были с сообщением о прибытии в Петербург из-за рубежа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России провели почти 30 млн тестов на коронавирус. Согласно последней информации, в России за время пандемии выявили 845,4 тыс. инфицированных.