В России провели почти 30 млн тестов на коронавирус

Россияне сдали более 28,7 млн тестов на коронавирусную инфекцию. Фото: rospotrebnadzor.ru

Россияне сдали более 28,7 млн тестов на коронавирусную инфекцию. Фото: rospotrebnadzor.ru

Роспотребнадзор предоставил данные о количестве тестов на коронавирус, проведенных в России за время с начала пандемии.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора утром 2 августа, россияне сдали более 28,7 млн тестов на коронавирусную инфекцию, из них 315 тыс. тестов — за последние сутки.

Согласно последней информации, в России за время пандемии выявили 845,4 тыс. инфицированных. Диагноз после полного выздоровления сняли 645,5 тыс. человек. Летальных исходов зафиксировано 14 тыс.

На текущий момент медики наблюдают за здоровьем 252 тыс. россиян, которые могут быть заражены коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мире за сутки коронавирусом заразились около 290 тыс. человек. На данный момент количество жертв инфекции превысило 17,3 миллиона, летальных исходов зарегистрировано 675 тысяч.