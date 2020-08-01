В мире за сутки коронавирусом заразились около 290 тыс. человек

Новые случаи каждый день подтверждаются и в России. Фото: unsplash.com

Новые случаи каждый день подтверждаются и в России. Фото: unsplash.com

Количество заболевших превысило 17,3 миллиона.

В мире за сутки инфекцией заразились почти 290 тысяч человек, погибли от коронавируса 6142 пациента. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения. На данный момент количество жертв инфекции превысило 17,3 миллиона, летальных исходов зарегистрировано 675 тысяч.

Напоминаем, что в организации отметили, что не стоит ожидать скорейшего окончания пандемии. Эксперты призывают людей быть осторожнее и делать все для предотвращения распространения коронавируса.

Тем временем в России создали первую вакцину, которая доказала свою эффективность в ходе тестирования. Несмотря на это, массовой вакцинации в ближайшее время ожидать не стоит.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что иммунитет к коронавирусу бывает у тех, кто никогда не болел COVID-19.