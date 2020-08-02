В Ленобласти за сутки зарегистрировали 39 новых заражений COVID-19

По информации российского оперштаба по ситуации с коронавирусной инфекцией в стране, на территории Ленинградской области за минувшие сутки зарегистрировано 39 новых пациентов с COVID-19.

Таким образом, с начала пандемии количество жителей Ленобласти с диагностированным коронавирусом выросло до 5 955 человек. Число выздоровевших за этот период увеличилось до 4 543 человек. К несчастью, 56 пациентов не смогли справиться с болезнью, для них она стала смертельной.

Кроме того, на сегодняшний день под наблюдением врачей в регионе находится 1 356 носителей коронавирусной инфекции. Все они получают необходимое лечение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге число случаев COVID-19 превысило 31,5 тысячу. По всей России выявлено более 5,2 тысяч новых заражений коронавирусной инфекцией.