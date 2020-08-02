Три вакцины от COVID-19 испытают на добровольцах в Петербурге

Участвовать в испытаниях вакцины от коронавируса будут около 100 человек. Фото: pixabay.com

Участвовать в испытаниях вакцины от коронавируса будут около 100 человек. Фото: pixabay.com

В скором времени в Петербурге начнутся испытания трех зарубежных вакцин от коронавируса. Лекарства будут испытывать на добровольцах в НИИ гриппа им. Смородинцева.

Как сообщает «КП — Петербург», ссылаясь на источник, близкий к системе здравоохранения, первым этапом подготовки станет обследование добровольцев, подавших заявки на участие в течение последних 10 дней. К обследованиям приступят в период с 17 по 21 августа. Затем добровольцы приступят к испытаниям.

Ожидается, что по итогам подготовки в НИИ гриппа сформируют группу из 100 человек. Условия для участников испытания будут достаточно лояльными, поскольку эти вакцины ранее уже были протестированы. Так, не будет нужды в изоляции и госпитализации — добровольцы будут приходить только на осмотры в первый месяц и через полгода после вакцинации.

Кроме того, всем участникам исследования выплатят по 8 тысяч рублей в качестве денежной компенсации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России завершились клинические испытания вакцины от COVID-19.