Три вакцины от COVID-19 испытают на добровольцах в Петербурге

Три вакцины от COVID-19 испытают на добровольцах в Петербурге
Участвовать в испытаниях вакцины от коронавируса будут около 100 человек. Фото: pixabay.com

В скором времени в Петербурге начнутся испытания трех зарубежных вакцин от коронавируса. Лекарства будут испытывать на добровольцах в НИИ гриппа им. Смородинцева.

Как сообщает «КП — Петербург», ссылаясь на источник, близкий к системе здравоохранения, первым этапом подготовки станет обследование добровольцев, подавших заявки на участие в течение последних 10 дней. К обследованиям приступят в период с 17 по 21 августа. Затем добровольцы приступят к испытаниям.

Ожидается, что по итогам подготовки в НИИ гриппа сформируют группу из 100 человек. Условия для участников испытания будут достаточно лояльными, поскольку эти вакцины ранее уже были протестированы. Так, не будет нужды в изоляции и госпитализации — добровольцы будут приходить только на осмотры в первый месяц и через полгода после вакцинации.

Кроме того, всем участникам исследования выплатят по 8 тысяч рублей в качестве денежной компенсации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России завершились клинические испытания вакцины от COVID-19.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
клинические испытания коронавирус нии гриппа новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Три вакцины от COVID-19 испытают на добровольцах в Петербурге
Под Тосно спасатели вытащили из колодца двоих человек
В лесу Ленобласти погиб водитель квадроцикла
На Рябовском шоссе под колесами погибла пожилая велосипедистка
Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Психбольной с шизофренией сбежал из больницы в Ленобласти
СК открыл дело после гибели семьи на турбазе «Глобус» в Алтайском крае
В Ленобласти за сутки зарегистрировали 39 новых заражений COVID-19