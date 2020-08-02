Ловрен получил форму «Зенита» прямо у самолета

Ловрен получил форму &#171;Зенита&#187; прямо у самолета
Ловрен познакомиться с новым клубом уже в понедельник. Фото: ФК "Зенит"

Футболист будет играть за команду под номером «6».

Хорватский защитник Деян Ловрен прибыл в Санкт-Петербург сегодня, 2 августа. Об этом сообщили в пресс-службе «сине-бело-голубых». Сразу по прибытию игрок получил новую форму – он будет сражаться за честь клуба под номером «6». Уже в понедельник Ловрен познакомиться со своей командой и приступит к первой тренировке под руководством Сергея Семака.

Напоминаем, что контракте «Зенита» с игроком «Ливерпуля» объявили еще несколько дней назад. Гендиректор клуба Медведев убежден, что Ловрен «жадный до игры».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кокорин перешел в «Спартак» на зарплату €3 млн в год. Отметим, что контракт с форвардом «Спартак» заключил также на три года, после его завершения соглашение можно будет продлить еще на сезон.

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