Кокорин перешел в «Спартак» на зарплату €3 млн в год

Экс-нападающий петербургского футбольного клуба Александр Кокорин после завершения контракта с клубом перешел в московский «Спартак».

Официальное заявление о переходе игрока сделал столичный клуб в воскресенье, 2 августа. Журналист Сергей Егоров в своем Telegram-канале сообщил, что зарплата новичка в составе красно-белых составит 3 миллиона евро в год. Кроме того, футболист получит 2,5 миллиона евро подъемных, пишет «Газета.ru».

Отметим, что контракт с форвардом «Спартак» заключил также на три года, после его завершения соглашение можно будет продлить еще на сезон. Договор с «Зенитом» истек 31 июля 2020 года, однако в рядах петербургских футболистов 29-летний Кокорин не выступал давно — последние матчи он провел в аренде команды «Сочи».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сергей Семак стал лучшим тренером текущего сезона РПЛ.