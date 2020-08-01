Семака назвали лучший тренером сезона РПЛ

Решение принимали капитаны и тренеры 16 российских футбольных команд.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером сезона Российской-премьер Лиги сегодня, 1 августа. Об этом сообщили на официальном сайте петербургского клуба. За кандидатуру специалиста проголосовали большинство капитанов и тренеров 16 команд лиги, а также глава сборной России Станислав Черчесов и эксперты телеканала «Матч Премьер». Напоминаем, что в том числе благодаря стараниям Семака «Зенит» досрочно стал чемпионом уже во второй раз, установив рекорд.

До этого спортсмены выбирали лучшего футболиста сезона и им стал нападающий «сине-бело-голубых» Артем Дзюба.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством. Тренеру не понравились решения, связанные с покупкой футболистов.