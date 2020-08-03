Арест двух машин заставил жителя Петербурга вспомнить о ребенке

Арест двух машин заставил жителя Петербурга вспомнить о ребенке
С алиментщика взыскали деньги в несовершеннолетнего ребенка. Фото: пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу

Житель Колпинского района Петербурга оплатил долги по алиментам только после того, как у него забрали автомобиль и микроавтобус.

Об этом сообщили в главке ФССП России по Петербургу. Судебные приставы взыскали с петербуржца 300 тыс. рублей, которые он задолжал перед несовершеннолетним ребенком.

Согласно нотариальному соглашению отец должен был ежемесячно выплачивать по 10 тыс. рублей в пользу ребенка. Между тем, у мужчины уже были долги по налоговым платежам и кредит. По всем обязательствам петербуржец задолжал 300 тыс. рублей.

Судебный пристав-исполнитель выяснил, где припаркованы автомобили должника — иномарка BMW и микроавтобус, которые в результате арестовали.

«Лишь после этого мужчина нашел деньги и погасил долг в полном объеме. Теперь он сможет вернуть автомобили сразу после оплаты расходов по хранению автотранспортных средств. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением», — добавили в пресс-службе.

Судебные приставы продолжат следить за его алиментными платежами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нежелание платить алименты закончилось для петербуржца исправительными работами.

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