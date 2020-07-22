Нежелание платить алименты закончилось для петербуржца исправительными работами

Приговор по уголовному делу о невыплате средств на содержание ребенка был вынесен Ленинским районным судом.

Святослав Косачев не захотел поддерживать финансовыми средствами свою маленькую дочь, несмотря на решение суда. Согласно ему, мужчина обязан передавать на содержание ребенка четверть всех своих доходов. Подобная перспектива горе-отца не устроила, и выплачивать деньги он не стал, за что был привлечен к административной ответственности. Последствия неуплаты не устрашили мужчину и он продолжал игнорировать обязательства. В итоге, в период с мая по сентябрь 2019 он задолжал более 58 тысяч рублей алиментов. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Петербурга.

По итогам разбирательств, суд признал Косачева виновным. Теперь обдумывать свой поступок он сможет во время исправительных работ, которые ему назначили в виде наказания, сроком на 7 месяцев. Помимо этого, 10% заработанных средств будет идти в казну.

В настоящий момент приговор не вступил в законную силу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженку, не выплачивающую алименты сыну, нашли в Нижнем Новгороде.