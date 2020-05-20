Петербурженку, не выплачивающую алименты сыну, нашли в Нижнем Новгороде

Она задолжала ребенку 640 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Обо всем gazeta.spb.ru сообщили в ГУФССП России по Санкт-Петербургу. Гражданку, которая задолжала своему сыну 640 тысяч рублей, наконец удалось найти. Долгое время она удачно скрывалась, ее пришлось объявить в исполнительный розыск.

Спустя время удалось установить ее местоположение. Она находилась в Нижнем Новгороде и отказывалась платить алименты ребенку, который находится на попечении государства. 50-летней россиянке пришлось продать квартиру, чтобы расплатиться с долгами.

«Через некоторое время она появилась в Волковском отделе судебных приставов, сообщив, что желает продать свою квартиру в Нижнем Новгороде, но не может этого сделать из-за запрета регистрационных действий»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что судебные приставы нашли объявленного в розыск неплательщика алиментов: он задолжал 680 тысяч.