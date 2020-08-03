Как арестовывали вдову рэпера Картрайта: фоторепортаж

Следствие считает, что Кохал необходимо отправить в СИЗО, так как преступление особо тяжкое, она не имеет постоянной регистрации в СПб, может оказать давление на свидетелей хоть их круг пока и не определен, может скрыться от следствия и суда, не работает. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Следствие считает, что Кохал необходимо отправить в СИЗО, так как преступление особо тяжкое, она не имеет постоянной регистрации в СПб, может оказать давление на свидетелей хоть их круг пока и не определен, может скрыться от следствия и суда, не работает. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Вдову рэпера Энди Картрайта, тело которого нашли расчлененным, Марину Кохал, отправили под стражу.

Снимками с судебного заседания делится объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Решение в понедельник, 3 августа, принял Смольнинский районный суд.

Как писала gazeta.spb.ru, Кохал пробудет под стражей до 30 сентября.

Вдова рэпера изначально проходила по делу об убийстве как свидетель, однако вскоре она стала обвиняемой.

Тело рэпера было обнаружено в квартире на Невском проспекте 30 июля. Оно было расчленено и расфасовано по пакетам.

Вдова утверждала, что он скончался от передозировки наркотиками, однако их следов в крови рэпера экспертиза не нашла.

Пара воспитывала ребенка. Представители стороны погибшего будут настаивать на том, чтобы он был передан матери рэпера.