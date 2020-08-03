Как арестовывали вдову рэпера Картрайта: фоторепортаж

Как арестовывали вдову рэпера Картрайта: фоторепортаж
Следствие считает, что Кохал необходимо отправить в СИЗО, так как преступление особо тяжкое, она не имеет постоянной регистрации в СПб, может оказать давление на свидетелей хоть их круг пока и не определен, может скрыться от следствия и суда, не работает. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Вдову рэпера Энди Картрайта, тело которого нашли расчлененным, Марину Кохал, отправили под стражу.

Снимками с судебного заседания делится объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Решение в понедельник, 3 августа, принял Смольнинский районный суд.

Заседание по делу об убийстве Энди Картрайта. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Как писала gazeta.spb.ru, Кохал пробудет под стражей до 30 сентября.

Зал суда. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Вдова рэпера изначально проходила по делу об убийстве как свидетель, однако вскоре она стала обвиняемой.

Тело рэпера было обнаружено в квартире на Невском проспекте 30 июля. Оно было расчленено и расфасовано по пакетам.

Вдова утверждала, что он скончался от передозировки наркотиками, однако их следов в крови рэпера экспертиза не нашла.

Пара воспитывала ребенка. Представители стороны погибшего будут настаивать на том, чтобы он был передан матери рэпера.

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