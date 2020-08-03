В Петербурге дан старт программе по бесплатной стерилизации бездомных кошек

В Петербурге дан старт программе по бесплатной стерилизации бездомных кошек
В городе очень много бездомных животных, и всем им нужна помощь. Фото: Pixabay

Контролировать численность усатых, не имеющих дома, будут с помощью проведения бесплатных операций.

Сегодня, 3 августа, стало известно, что ветеринарная клиника на Энгельса 154 начала реализовывать проект по стерилизации бездомных кошек. Для этих целей с учреждением в 2020 году был заключен государственный контракт.

Принести животное для оказание ему помощи сможет любой неравнодушный человек. Для этого стоит забрать животное с улицы, позвонить в клинику, договориться о времени приема и доставить животное к специалистам. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» с ссылкой на главного администратора ветклиники Татьяну Смирнову.

Хирургическое вмешательство ограничивается одним сеансом. Дальнейшее наблюдение не понадобится — используются бессъемные швы. Для того, чтобы служба отлова смогла различать, была ли проведена операция у бездомного животного или нет, после каждой стерилизации у кошек купируют часть уха.

В общей сложности, в Петербурге находятся 27 тысяч бездомных животных. Большую их часть (20 тысяч) составляют кошки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые объяснили, как кошки заражают человека опасными паразитами.

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