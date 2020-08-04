Комфорт vs деловой стиль: что думают родители петербургских школьников о новой форме

Популярные у подростков свитшоты, худи и бомберы могут получить статус школьной формы. Эти предметы гардероба вошли в предварительный стандарт для учащихся, разработанный по поручению Минпромторга. Правильно ли это? Мнения родителей разделились.

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Толстовки. Фото: PixabayОдни считают, что перемены к лучшему — детям в новой форме будет только комфортнее.

Скриншот поста в группе «Littleone — сайт питерских родителей» «ВКонтакте»

Скриншот поста в группе «Littleone — сайт питерских родителей» «ВКонтакте»

Другие, наоборот, уверены, что внешний вид школьников должен быть официальным.

Скриншот поста в группе «Littleone — сайт питерских родителей» «ВКонтакте»

Есть и те, то готов внести свои коррективы.

Скриншот поста в группе «Littleone — сайт питерских родителей» «ВКонтакте»

А также те, кто считает, что форма в школах вообще не нужна.

Скриншот поста в группе «Littleone — сайт питерских родителей» «ВКонтакте»

Между тем многие производители школьной формы новшество поддерживают. Ведь жизнь и образование детей складываются не только из школьных уроков, но также дополнительных занятий, кружков, секций. Классическая школьная форма не всегда удобна, поэтому перед сменой деятельности ребята переодеваются. И зачастую у них на это есть не так много времени.

«Сейчас занимаются на допзанятиях, наверное, 90% детей. Вы бы видели этих несчастных малышей 7-10 лет, которые дремлют тихонько на наших пуфиках в ожидании, пока мама приобретет необходимое. Мало того, что они устают от нагрузок, они еще везде переодеваются для художественных, певческих, танцевальных школ. Туда они уже не идут в форме — родители ее берегут в силу того, что она дорогая. Я за послабление»,

— рассказала корреспонденту Gazeta.SPb.ru специалист розничного магазина «Крюкляндия» Алена Плотникова.

Отметим, что предварительный национальный стандарт вступит в силу в конце осени. Он будет носить рекомендательный характер — окончательное решение будут принимать на уровне школ.

Наверняка среди взрослых петербуржцев и вчерашних школьников найдутся те, кто не любил ходить на занятия в классических брюках, юбках и пиджаках. А ведь многие учебные заведения довольно трепетно относятся к внешнему виду своих воспитанников.

Уместность и удобство — объединить воедино эти условия должен помочь национальный стандарт. Отметим, что действующим законодательством само понятие «школьная форма» не установлено.