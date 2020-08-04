Житель Волгограда стал фигурантом дела после стрельбы из автомата под ЗСД

В Петербурге возбудили уголовное дело после того, как мостом ЗСД открыли стрельбу из автомата. Правоохранители уже задержали жителя Волгоградской области.

Как писала gazeta.spb.ru, о стрельбе на Васильевском острове стало известно в выходные. Очевидцы сообщали, что под мостом ЗСД на Морской набережной трое палят из автомата. На месте происшествия правоохранители задержали только одного. Он был вооружен автоматом СХ-АК-103. Оружие изъяли и направили на экспертизу.

Как оказалось, задержан был житель Волгоградской области, который живет на Васильевском острове. В отношении него возбудили уголовное дело. Злоумышленника обвиняют в хулиганстве.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что двое петербуржцев получили условные сроки за стрельбу в конкурентов в одном из паломнических центров. Решение принял Куйбышевский районный суд.