Устраняли конкурентов: за стрельбу в паломническом центре двое петербуржцев получили условные сроки

В Петербурге Куйбышевский районный суд вынес приговор двум фигурантам дела, которые угрожали и стреляли в сотрудников паломнического центра.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, фигуранты действовали в интересах ООО «Афонъ», которое предоставляет религиозные услуги.

Суд установил, что они вступили в сговор для самоуправства над конкурентами. Их хотели запугать.

В 2017-м году злоумышленники вошли в офис «Паломнического центра имени. св. Афанасия Афонского». Они напали на одного из сотрудников с пистолетом и электрошокером. Ему угрожали, хватали за одежду, таскали за волосы и напоследок выстрелили в живот. Через дверь злоумышленники выстрелили также в другого сотрудника, а затем скрылись с места преступления.

Отмечается, что обо пострадавших когда-то работали в ООО «Афонъ».

Подсудимые вину признавать не стали. Их ждет наказание в виде условного лишения свободы на год с испытательным сроком на этот же период.