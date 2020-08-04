В Ленобласти зафиксировали превышение допустимого уровня радиации

Ленинградская область попала в список неблагополучных регионов России, в которых отмечено повышения уровня радиоактивного излучения.

Речь идет о радоне, который является радиоактивным газом. Его происхождение является природным. Все дело в том, во всех видах горных пород и почв фиксируется наличие урана, и именно в результате его распада опасное летучее вещество и образуется.

Федеральное управление Роспотребнадзора решило провести исследования и узнать, как дела с радиацией обстоят в различных субъектах России. Не повезло Ленобласти — радиоактивный показатель превысил допустимое значение.

Корреспондент Мойки78 решил уточнить у регионального управления Роспотребнадзора, стоит ли природного излучения бояться петербуржцам. Представители ведомства заявили, что опасаться нечего, ведь Северная столица в список регионов с превышением допустимых норм не попала.

Стоит отметить, что радон имеет свойство накапливаться в помещениях. Почувствовать его присутствие невозможно. Газ не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Однако, он стоит на втором месте в списке причин возникновения рака легких. Опережает его лишь курение табачной продукции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые выясняют, как космическая радиация влияет на человека.