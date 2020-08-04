Лукашенко заявил, что Белоруссия «выдержала экзамен» коронавирусом

Лукашенко заявил, что Белоруссия &#171;выдержала экзамен&#187; коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru

Эпидемия серьезно проверила на прочность общество Белоруссии. Такое заявление сделал глава республики Александр Лукашенко.

По его словам, самым сложным вызовом для международных связей стала пандемия коронавируса нового типа. Он добавил, что эпидемия проверила на прочность общество.

«Мы выдержали этот экзамен», — заявил Лукашенко в ходе послания белорусскому народу и парламенту.

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования Covid-19 на территории Белоруссии превысило 68,1 тыс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Лукашенко переболел коронавирусом. Президент Белоруссии даже не догадывался, что был инфицирован, так как никакие симптомы не проявлялись, поэтому болезнь оказалась перенесена «на ногах».

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