Лукашенко заявил, что Белоруссия «выдержала экзамен» коронавирусом

Эпидемия серьезно проверила на прочность общество Белоруссии. Такое заявление сделал глава республики Александр Лукашенко.

По его словам, самым сложным вызовом для международных связей стала пандемия коронавируса нового типа. Он добавил, что эпидемия проверила на прочность общество.

«Мы выдержали этот экзамен», — заявил Лукашенко в ходе послания белорусскому народу и парламенту.

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования Covid-19 на территории Белоруссии превысило 68,1 тыс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Лукашенко переболел коронавирусом. Президент Белоруссии даже не догадывался, что был инфицирован, так как никакие симптомы не проявлялись, поэтому болезнь оказалась перенесена «на ногах».