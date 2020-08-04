WhatsApp будет бороться с фейковыми сообщениями

WhatsApp будет бороться с фейковыми сообщениями
В приложении WhatsApp появится новая функция. Фото: unsplash.com

В последнем обновлении популярного мессенджера WhatsApp появилась функция. Теперь пользователи популярного приложения смогут проверить информацию на достоверность.

Нововведение коснется посланий, полученных в групповых чатах и переадресованных много раз. Рядом с ними появится специальный значок, нажав на который смартфон откроет окно поиска с запросом из текста сообщения. Изучив источники, можно будет сделать выводы о подлинности полученной весточки.

Так, мессенджер будет бороться с фейковыми новостями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в работе мессенджера WhatsApp произошел сбой. В России трудности в использовании приложения испытали в основном жители Санкт-Петербурга и Москвы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
WhatsApp фейки


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянам напомнили о выплатах для детей до 16 лет
В Чечню вернули более 100 молодых людей на воспитание
Петербуржцев предупреждают о сильных ливнях в ночь на 5 августа
Глюкоза напугала поклонников болезненной худобой
WhatsApp будет бороться с фейковыми сообщениями
В Петербурге нашли тело ЛГБТ-блогера из Таджикистана
Петербургские ТЦ и рестораны проверяют на предмет соблюдения требований ...
В офисе таможенных брокеров «Аривист» на Гапсальской проходят обыски