WhatsApp будет бороться с фейковыми сообщениями

В последнем обновлении популярного мессенджера WhatsApp появилась функция. Теперь пользователи популярного приложения смогут проверить информацию на достоверность.

Нововведение коснется посланий, полученных в групповых чатах и переадресованных много раз. Рядом с ними появится специальный значок, нажав на который смартфон откроет окно поиска с запросом из текста сообщения. Изучив источники, можно будет сделать выводы о подлинности полученной весточки.

Так, мессенджер будет бороться с фейковыми новостями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в работе мессенджера WhatsApp произошел сбой. В России трудности в использовании приложения испытали в основном жители Санкт-Петербурга и Москвы.