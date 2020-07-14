В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой

В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой
Активных пользователей WhatsApp на данный момент насчитывают 1,5 миллиарда человек. Фото: pixabay.com

В России трудности в использовании приложения испытали в основном жители Санкт-Петербурга и Москвы.

Информация о проблемах в функционировании WhatsApp появилась вчера вечером, 14 июля, на сайте сервиса Downdetector. Напомним, данный сайт занимается отслеживанием работы разных приложений и сайтов в интернете.

Помимо России, сбой фиксируется и в других странах. Жалобы поступают из США, Великобритании, Германии, Нидерландов, Португалии, Бразилии, Колумбии и Мексики.

В 74% случаев у пользователей, испытавших сбой на себе, отсутствует соединение с приложением. У 21% не получается отправить и принять сообщения от других людей. Еще 3% элементарно не могут получить доступ к своей учетной записи.

Официального комментария от представителей мессенджера пока не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге показали спектакль через WhatsApp.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
WhatsApp мессенджер сбой


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Штрафы за нарушение ограничений, введенных из-за COVID-19 получили 3500 ...
В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой
В Ленобласти нашли пропавшего восьмилетнего мальчика
Житель Финляндии не может жениться на своей невесте из Петербурга из-за ...
В Петербурге ограничат количество зрителей Главного военно-морского парада
Россияне могут претендовать на выплаты за продолжительный брак
Минздрав упразднил обязательность справок об отсутствии коронавируса при ...
В Выборгском районе Ленобласти в лесу пропал 8-летний мальчик