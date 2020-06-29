В Петербурге показали спектакль через Whatsapp

Театральная студия Центра «Контакт» смогла воплотить идею в необычном формате — в мессенджере.

Спектакль прошел в рамках онлайн-фестиваля «Альтернатива». Молодые люди смогли совершенно анонимно погрузиться в диалог между актерами, которые отправляли фотографии и сообщения в WhatsApp — голосовые и текстовые. Поднятые темы были личными и понятными зрительской аудитории. За час актеры сумели обсудить отношения, одиночество, буллинг, сложности в общении с родными людьми и близкими. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Отзывы постановка получила позитивные. Зрители поделились тем, что они прониклись происходящим, подумав, что все происходит в реальности. Спектакль воспринимался как обычный чат друзей, которые искренне делятся проблемами, надеясь на понимание.

Спектакль имеет название «Через час». Дальнейшие показы состоятся уже в августе, но уже в рамках проекта «Другая сцена» под руководством Александринского театра.

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