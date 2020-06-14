БДТ покажет первый в России Minecraft-спектакль по произведению Чехова

Увидеть прямую трансляцию спектакля можно на странице БДТ «ВКонтакте» и на YouTube-канале театра 14 июня в 21:00. Фото: Baltphoto

Увидеть прямую трансляцию спектакля можно на странице БДТ «ВКонтакте» и на YouTube-канале театра 14 июня в 21:00. Фото: Baltphoto

Сегодня, 14 июня, Большой драматический театр (БДТ) в Санкт-Петербурге проведет премьерный в стране Minecraft-спектакль по пьесе Антона Чехова «Вишневый сад».

Режиссером революционной постановки стал Эдгар Закарян. О премьере сообщили на официальной странице театра в социальной сети «Вконтакте». Зрителями спектакля могут стать как геймеры, так и обычные интернет-пользователи. Причем зрителям будет доступна не только постановка, но и прогулка по виртуальному БДТ.

Его копию прямо в Minecraft выстроили геймеры под руководством архитектора Андрея Воронова. В виртуальном пространстве появился и знаменитый зрительный зал синего цвета, парадная лестница и многое другое. Артисты БДТ появятся на сцене вместе с ботом-зомби, они будут озвучивать своих персонажей в реальном времени.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в настоящем БДТ на Фонтанке должны отремонтировать подвальные помещения. Работы обойдутся в 600 миллионов рублей.