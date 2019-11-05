Ремонт подвальных помещений БДТ обойдется в 616 млн рублей

Ремонт подвальных помещений БДТ обойдется в 616 млн рублей
К реставрации театра приступили в 2014 году. Фото: Google View

Конкурс на проведение ремонтных работ в подвалах Большого драматического театра им. Товстоногова выиграла организация «Ренессанс-Реставрация».

Ремонтные работы обойдутся в 616 миллионов рублей, а завершить их необходимо, предположительно, до конца следующего года. Заказчиком является ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации», как сообщает «Фонтанка».

Отметим, что в ходе проверки, проведенной Генпрокуратурой России в 2018 году, при осуществлении реставрации здания театра выявлено большое количество нарушений. Северо-Западная дирекция по строительству Министерства культуры, являющаяся заказчиком работ, подозревается в злоупотреблении полномочиями.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в суде разногласия между Минкультом и БДТ, связанные с реставрацией здания театра, были исчерпаны.

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Ремонт подвальных помещений БДТ обойдется в 616 млн рублей
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