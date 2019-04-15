БДТ и дирекция Минкульта примирились в суде

Стороны смогли решить свой конфликт мирным путем. Фото: pixabay.com
Стороны смогли решить свой конфликт мирным путем. Фото: pixabay.com

Стороны больше не имеют к друг другу претензий в связи с реставрацией здания театра.

Об этом стало известно сегодня, 15 апреля. Арбитражный суд утвердил мировое соглашение БДТ и Северо-Западной дирекцией Минкультуры, говорится на сайте «Электронное правосудие».

Напоминаем, что БДТ начали ремонтировать в 2014 года. Подрядчиком была компания «Балтстрой», которая сейчас практически ликвидирована. Работы были выполнены некачественно – специалисты обнаружили сразу несколько существенных недочетов. Дирекция Минкульта через суд пытался добиться того, чтобы БДТ передал капитальные вложения от заказчика к пользователю. Вместо этого театр направил встречный иск, требуя у Минкульта оборудование и обоснование некоторых действий, передает ТАСС.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что суд рассмотрит иск властей Петербурга к «Метрострою» в мае. Пока что не все вопросы между сторонами урегулированы.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
бдт минкультуры
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