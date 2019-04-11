Суд рассмотрит иск властей Петербурга к «Метрострою» в мае

Несмотря на то, что стороны примирились, между ними еще есть нерешенные вопросы.

О том, что судебное разбирательстве решили отложить, стало известно сегодня, 11 апреля. Арбитражный суд Санкт-Петербурге и Ленинградской области перенес заседание на 16 мая. Информация содержится на портале «Электронное правосудие», передает РИА Новости. Известно, что иск подала Дирекция транспортного строительства, которая требует у «Метростроя» почти три миллиарда рублей.

Напоминаем, что власти хотели расторгнуть все контракты с подрядчикам, так как он не выполнял ряд условий. Во-первых, «Метрострой» срывал сроки сдачи объектов, а, во-вторых, имел задолженности – не только перед государством, но и перед собственными сотрудниками. Они не раз бастовали, уверяя, что им не платят зарплаты на протяжении нескольких месяцев.

В итоге «Смольный» решил дать второй шанс «Метрострою». Компания продолжает заниматься строительством станций метро. Тем не менее, некоторые финансовые претензии все еще актуальны.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что “Метрострой” возобновляет работы на Фрунзенском радиусе.