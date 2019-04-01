“Метрострой” возобновляет работы на Фрунзенском радиусе

Компания продолжает выплачивать долги по зарплатам, так что рабочие будут возвращаться постепенно.

Компания “Метрострой” продолжила работу над станциями Фрунзенского радиуса, сообщает “Форпост Северо-запад” 1 апреля. Рабочие возвращаются на “Проспект Славы”, “Дунайскую” и “Шушары”.

В “Метрострое” сообщили, что пока не могут восстановить работу в полном объеме — в том числе из-за невыплаченных зарплат, но уверяют, что рабочие продолжат прибывать. Кроме этого в компании сообщили, что долги перед рабочими за январь уже погасили.

Новые станции планируют завершить к 31 августа. В конце февраля Смольный выделил “Метрострою” аванс в 5,2 млрд рублей — из этой суммы 500 млн определили на завершение Фрунзенского радиуса.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Метрострой” задолжал ФНС около 1 млрд рублей.