Труп с гематомами нашли в квартире на набережной Фонтанки

Труп с гематомами нашли в квартире на набережной Фонтанки
Место происшествия. Фото: google.maps

Полиция Адмиралтейского района задержала кладовщика по подозрению в убийстве 55-летней женщины.

Как стало известно gazeta.spb.ru, ранним утром во вторник, 4 августа, полиция получила сообщение о трупе женщины, найденном в коммунальной квартире дома №156 по набережной реки Фонтанки.

На место происшествия направились полицейские. Они нашли в комнате коммуналки труп петербурженки, на лице и теле которой были обнаружены гематомы.

По подозрению задержали 38-летнего местного жителя, работающего кладовщиком.

Труп направили в морг для установления причины смерти. После этого будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти нашли труп с окровавленным ртом, последний раз его видели с собутыльником.

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