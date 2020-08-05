На коронавирус в Петербурге обследовали еще 14 460 человек

За последние 24 часа в Северной столице на наличие коронавирусной инфекции в организме проверили 14 460 человек.

Согласно оперативным данным на 10 утра среды, 5 августа, на текущий момент медики наблюдают за здоровьем 950 человек, у которых есть подозрение на заражение коронавирусом. Почти 550 из них самоизолируются дома, а 406 сидят на карантине после контакта с инфицированными.

Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным COVID-19, обработала 326 вызовов, поступивших по номеру 122.

Служба экстренных вызовов (номер 112) зарегистрировала 53 обращения. О прибытии из-за границы сообщили 12 петербуржцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге почти в четыре раза выросла суточная смертность от коронавируса.