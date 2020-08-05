Десятки новых туалетов появятся на улицах Петербурга

Общественных туалетов в городе прибавится на 68 штук. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Общественных туалетов в городе прибавится на 68 штук. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Петербургский «Водоканал» прислушался к просьбам жителей города — вскоре в парках, у метро и в общественных местах появятся дополнительные туалеты.

Об этом информирует пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Дополнительные общественные туалеты на улицах Северной столицы появятся благодаря многочисленным обращениям горожан, которые недовольны отсутствием туалетов в общественных местах. Туалетов в городе прибавится на 68 штук.

Так, уличные туалеты собираются установить в Александровском парке, у вестибюлей станций метро «Фрунзенская», «Удельная», «Купчино» и «Ломоносовская». Туалеты будут модульными.

Стоит отметить, что на сегодняшний день для петербуржцев доступно 147 стационарных уличных туалетов, а также 47 модульных и еще 8 передвижных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сертолово в квартире взорвался самогонный аппарат, мужчина спрятался в туалете.