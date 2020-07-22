В Сертолово в квартире взорвался самогонный аппарат, мужчина спрятался в туалете

В городе Сертолово Всеволожского района Ленобласти прогремел хлопок. В одной из квартир жилого дома взорвался самогонный аппарат.

Инцидент случился сегодня утром, 22 июля, в микрорайоне Черная речка. В результате взрыва в жилище силой ударной волны выбило оконную раму.

Как сообщил ЛенТВ24 со ссылкой на источник, местному жителю повезло, в момент чрезвычайной ситуации он находился в туалете.

О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти злоумышленник вынес из частного дома самогонный аппарат и печь-камин. Нанесенный ущерб заявитель оценил в 43 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.