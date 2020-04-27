У пенсионера из Ленобласти украли самогонный аппарат

У пенсионера из Ленобласти украли самогонный аппарат
Возбуждено уголовное дело. Фото: кадр из фильма "Пес Барбос и необычный кросс / Самогонщики"

В Ленобласти злоумышленник вынес из частного дома самогонный аппарат и печь.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился мужчина 1965 года рождения и рассказал, что в его дом в СНТ «Яблонька» Гатчинского района пробрался неизвестный, который украл самогонный аппарат и печь-камин. Нанесенный ущерб оценивается в 43 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге полицейский в свободное от работы время предотвратил ограбление. У женщины украли сумку, но на ее счастье, вора задержал бдительный сотрудник правопорядка.

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