Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 18 человек

Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 18 человек
Еще 12 человек скончались от коронавируса в Петербурге. Фото: unsplash.com

За последние сутки в Северной столице зарегистрировали 18 летальных исходов от заболевания коронавирусной инфекцией.

Согласно оперативным данным на среду, 5 августа, за минувшие сутки в Петербурге выявили 156 положительных тестов на коронавирус. Официальная статистика гласит, что за время пандемии в Петербурге коронавирусом заразились 32 359 человек.

Общее число пациентов, скончавшихся от осложнений ковида, достигло в городе на Неве 2102. За последние 24 часа в Петербурге подтвердили еще 18 смертей от коронавируса.

В России за последние сутки выявили 5204 новых заболевших. Зафиксировано еще 139 случаев смерти от коронавируса. Всего в России с момента вспышки в стране коронавирусом, согласно данным оперштаба, заразились 866 627 человек, 14 490 из них скончались.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на коронавирус в Петербурге обследовали еще 14 460 человек.

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