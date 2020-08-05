В Боткинской больнице более 300 сотрудников переболели коронавирусом

В Боткинской больнице более 300 сотрудников переболели коронавирусом
Боткинская больница все еще принимает больных. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Большинству удалось перенести инфекцию в легкой форме.

В Боткинской больнице с начала пандемии коронавирусом переболели 337 сотрудника медицинского учреждения. Об этом сообщил главный врач Денис Гусев в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Он отметил, что всего в больнице работают 2651 человек, из них успела заразиться 337. Почти все перенесли болезнь в легкой форме, некоторые переболели в тяжелой, но никто из медиков не умер.

Гусев обратил внимание на снижение количества госпитализированных пациентов – примерно на 30%. При этом большинство коек заняты, так как в Боткинскую больницу перенаправляют больных из других учреждений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что властям Петербурга порекомендовали ослабить ограничения из-за коронавируса. Попова отметила, что эпидемиологическая обстановка в городе налаживается и можно перейти ко второму этапу снятия ограничений.

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