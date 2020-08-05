Властям Петербурга порекомендовали ослабить ограничения из-за коронавируса

Попова отметила, что эпидемиологическая обстановка в городе налаживается и можно перейти ко второму этапу снятия ограничений.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила властям Санкт-Петербурга ослабить ограничения, введенные из-за коронавируса. Об этом рассказал вице-губернатор Олег Эргашаев в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Он отметил, что эпидемиологическая обстановка в городе действительно улучшается и переход ко второму этапу снятия ограничений уже обсудили.

Эргашаев напомни, что каждый день количество госпитализированных с коронавирусом снижается на 15%. За последние сутки в Санкт-Петербурге заболели 156 человек, всего зарегистрировано более 32,2 тысяч зараженных. Летальных исходов – 2102.

На данный момент в городе запрещены массовые мероприятия, а рестораны и ТРК работают, но с ограничениями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге компанию оштрафовали за массовое заражение сотрудников коронавирусом.