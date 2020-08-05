В Петербурге компанию оштрафовали за массовое заражение сотрудников коронавирусом

Халатность по отношению к работникам обошлась компании в 400 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Халатность по отношению к работникам обошлась компании в 400 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Суд Петроградского района в Петербурге постановил оштрафовать ООО «КРАС» ввиду нарушения санитарных норм, повлекших массовое заражение сотрудников компании коронавирусом.

Выяснилось, что в общежитии ООО «КРАС», находящемся на улице Профессора Попова, 47, не было организовано регулярное измерение температуры. Люди приходили на работу с явными признаками ОРВИ, постельное белье в комнатах менялось не чаще раза в неделю, уборка также производилась крайне редко, а заселяли в 12-метровое помещение от 4 до 14 человек.

Неудивительно, что в таких условиях среди сотрудников компании произошла вспышка COVID-19. Однако несмотря на закрытое на карантин общежитие, руководство не контролировало перемещения работников, своевременную дезинфекцию помещений и сдачу ковид-тестов. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, ООО «КРАС» оштрафовали на 400 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Анастасию Волочкову оштрафовали за нарушение карантина на 40 тысяч рублей.