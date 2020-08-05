«Милан» думает о покупке полузащитника «Зенита» Барриоса

Между клубами возобновились переговоры, в рамках которых решается судьба футболиста.

Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может покинуть петербургский клуб и перейти в итальянский «Милан». Об этом написал журналист Эрли Дюран Гомес в своем Twitter-аккаунте. Он рассказал, что клубы снова общаются о трансфере игрока и пока непонятно, к чему они склоняются. Это уже не первый раз, когда «Милан» пытается заполучить Барриоса.

Напоминаем, что полузащитник вышел на поле 35 раз в прошедшем сезоне в составе «Зенита» и забил один гол. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ловрен намерен выучить русский язык и оставить след в истории ФК «Зенит». Футболист рассказал, что ему понравилась команда и стадион.