«Милан» думает о покупке полузащитника «Зенита» Барриоса

&#171;Милан&#187; думает о покупке полузащитника &#171;Зенита&#187; Барриоса
Вильмар Барриос. Фото: instagram

Между клубами возобновились переговоры, в рамках которых решается судьба футболиста.

Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может покинуть петербургский клуб и перейти в итальянский «Милан». Об этом написал журналист Эрли Дюран Гомес в своем Twitter-аккаунте. Он рассказал, что клубы снова общаются о трансфере игрока и пока непонятно, к чему они склоняются. Это уже не первый раз, когда «Милан» пытается заполучить Барриоса.

Напоминаем, что полузащитник вышел на поле 35 раз в прошедшем сезоне в составе «Зенита» и забил один гол. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ловрен намерен выучить русский язык и оставить след в истории ФК «Зенит». Футболист рассказал, что ему понравилась команда и стадион.

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Вильмар Барриос зенит милан


 

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