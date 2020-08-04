Ловрен намерен выучить русский язык и оставить след в истории ФК «Зенит»

Футболист рассказал, что ему понравилась команда и стадион.

Новичок ФК «Зенит» Деян Ловрен провел свою первую тренировку в Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых». Игрок остался под впечатлением от первых дней в новом городе. Ему понравился теплый прием.

Он познакомился с членами команды, попросив их помочь ему с изучением русского языка. Ловрен заявил, что ему понравилась «Газпром Арена» и обилие синего цвета. Он надеется поскорее увидеть болельщиков, многие из которых пока не могут попасть на матчи из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Ловрен добавил, что хочет оставить свой след в истории «Зенита». Он намерен показать все, на что способен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ловрен дебютирует за «Зенит» в матче за Суперкубок.