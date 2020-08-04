Ловрен намерен выучить русский язык и оставить след в истории ФК «Зенит»

Ловрен намерен выучить русский язык и оставить след в истории ФК &#171;Зенит&#187;
Ловрен остался под хорошим впечатлением. Фото: ФК "Зенит"

Футболист рассказал, что ему понравилась команда и стадион.

Новичок ФК «Зенит» Деян Ловрен провел свою первую тренировку в Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых». Игрок остался под впечатлением от первых дней в новом городе. Ему понравился теплый прием.

Он познакомился с членами команды, попросив их помочь ему с изучением русского языка. Ловрен заявил, что ему понравилась «Газпром Арена» и обилие синего цвета. Он надеется поскорее увидеть болельщиков, многие из которых пока не могут попасть на матчи из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Ловрен добавил, что хочет оставить свой след в истории «Зенита». Он намерен показать все, на что способен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ловрен дебютирует за «Зенит» в матче за Суперкубок.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
деян ловрен зенит


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково экстренно приземлился самолет из-за трещины в стекле
По Ленобласти ездят мобильные амбулатории
Петербуржец открыл стимпанк-музей в честь дедушки-ветерана
СКА всухую разгромил «Локомотив»
Мясников перечислил опасные мифы о сахарном диабете
СПбГУП объявил о дистанционном начале учебного года
Продавец БАДов, обманувший петербурженку на 250 тыс., предстанет перед судом
Ловрен намерен выучить русский язык и оставить след в истории ФК ...