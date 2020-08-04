Ловрен дебютирует за «Зенит» в матче за Суперкубок

Ловрен дебютирует за «Зенит» в матче за Суперкубок
Хорватский футболист Деян Ловрен. Фото: instagram.com/dejanlovren06

Новый игрок петербургского футбольного «Зенита», хорватский защитник Деян Ловрен дебютирует за клуб из Северной столицы. Он сыграет в матче за Суперкубок.

Матч за трофей пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». «Зенит» сыграет с «Локомотивом», который в чемпионате в страны занял второе место, передает Nevasport.

Помочь своей команде не сможет вратарь Андрей Лунев. Он продолжает восстанавливаться после травмы. В расположении клуба нет также Йордана Осорио.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи об уходе бразильского нападающего Малкома, чтобы продолжить карьеру в Европе. Новости Медведев назвал «бредом и ерундой». Он также заверил, что форвард не заводил разговоров о смене команды и не высказывал недовольств.

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