Активисты еще надеются спасти булыжное мощение на Римского-Корсакова

Они отмечают, что пока демонтаж исторического покрытия дороги считается незаконным и приступать к нему нельзя.

Неравнодушные жители Санкт-Петербурга заявили, что все еще надеются на сохранение булыжного мощения на Римского-Корсакова. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение». Пока что Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга не принял окончательного решение в вопросе с понижением люков водостока – его просили проработать получше. Получается, что есть время до 10 августа доказать, что нужно сохранить покрытие дороги.

«Демонтаж булыжного мощения, пока решается вопрос реконструкции люков, до понедельника 10 августа незаконен, подтвердили в КГИОП», — говорится в посте.

Активисты призывают всех, кому не безразлична судьба города, в буквальном смысле сторожить двор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что КГИОП одобрил демонтаж мощения на Римского-Корсакова: активисты против.