В Петербурге COVID-19 подтвердили у 159 человек, умерли еще 16

В Петербурге продолжают каждый день выявлять новые случаи коронавирусной инфекции. Статистику пополнили еще 159 человек.

Об этом в четверг, 6 августа, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Таким образом, всего с начала пандемии, заболеть успело 32 418 петербуржцев. В настоящее время от коронавируса лечатся 6467 человек, выздоровело почти 29 тысяч.

Отметим, что 6 августа число жертв составляет уже 2118 человек. Это означает, что за сутки смерть от коронавируса подтвердили еще в 16 случаях.

В России за все время коронавирусом заболели почти 872 тысячи человек (Общее число на сутки выросло на 5 267 человек). Скончались более 14,6 тыс.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге за сутки на новую коронавирусную инфекцию обследовали более 18 тысяч человек. При этом на карантине находится меньше тысячи.