Суд Москвы признал виновными фигурантов дела «Нового величия»

Суд Москвы признал виновными фигурантов дела &#171;Нового величия&#187;
Наказание фигурантам будет оглашено позднее. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Люблинский суд Москвы признал семерых участников «Нового величия» виновными в создании экстремистского сообщества.

Об этом стало известно в четверг, 6 августа. Как сообщили РИА Новости, столичный суд сегодня вынесет обвинительный приговор по данному делу.

По версии следствия, активисты собирались совершить преступления по мотивам ненависти к действующей российской власти. Защита настаивает, что «Новое величие» создали сотрудник управления по противодействию экстремизму (центр «Э») и двое его агентов, которые затем вовлекли в ее деятельность обвиняемых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фигуранты дела «Нового величия» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков порезали себе вены во время заседания Люблинского суда Москвы.

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