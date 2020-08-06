Велопробег в Петербурге 8 августа отменяется: ограничения движения по Легковой улице снимают

Велопробег в Петербурге 8 августа отменяется: ограничения движения по Легковой улице снимают
Велопробег 8 августа не состоится. Фото: pixabay.com

В Петербурге отменили проведение групповой гонки в рамках городского Первенства по велосипедному спорту на шоссе.

Об этом сообщили в петербургском Комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Спортивное мероприятие было запланировано на субботу, 8 августа. Однако было принято решение его отменить. Причины отмены велопробега не уточняются.

В связи с отменой велопробега в Петербурге отменяют ограничения движения транспорта по Легковой улице в Выборгском районе города, которые были введены ранее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полумарафон «Северная столица» 9 августа изменит движение общественного транспорта. Полумарафон «Северная столица» будет проходить с 8:00 до 13:00. На это время изменятся маршруты автобусов, трамваев и троллейбусов в центре города.

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