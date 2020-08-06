В Смольном заявили, что выплаты по COVID-19 получили более 4,4 тыс. петербургских медиков

Петербург продолжает осуществлять выплаты из городского бюджета медицинским сотрудникам, заразившимся коронавирусом на работе.

Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева. На сегодняшний день выплаты по 300 тыс. рублей получили 4405 медиков, которые заразились коронавирусом от своих пациентов. По миллиону рублей получили семьи 19 медиков, которые умерли от коронавируса. Сообщается, что заявления на получение выплат одабривают в 85% случаев.

Медицинские работники, пострадавшие при оказании помощи инфицированным, а также их семьи, также получают единовременные страховые выплаты, которые осуществляет Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования на основании медсправок. В случае смерти медика необходимо предоставить акт о расследовании профессионального заболевания.

В фонд уже передали данные по 2,2 тыс. заболевших и трем скончавшимся медикам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургским врачам продлили выплаты за работу с коронавирусными больными.