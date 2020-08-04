Петербургским врачам продлили выплаты за работу с коронавирусными больными

Отмечается, что в прошлом месяце повышенные зарплаты получили более 43 тысяч человек.

Власти Санкт-Петербурга решили поддержать врачей, которые работают с коронавирусными больными, и продлили им выплаты. Об этом сообщили в Смольном. Соответствующее постановление уже подписано, поэтому медики могут рассчитывать на высокие зарплаты в текущем месяце. Ожидается, что средства получат более 43 тысяч человек – это медицинские работники, в том числе водители и санитары скорой, кто перевозит пациентов с коронавирусом и лиц с подозрением на наличие инфекции, а также специалисты, работающие в лабораториях с биоматериалами.

Напоминаем, что власти также ввели выплаты для работников социальной сферы – медсестер, психологов, педагогов, которые оказывали помощь на дому в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Они получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России хотят ввести выплаты семьям с детьми до семи лет.