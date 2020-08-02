В России хотят ввести выплаты семьям с детьми до семи лет

В России хотят ввести выплаты семьям с детьми до семи лет
Россияне получат помощь от властей. Фото: pixabay.com

Ежемесячно родителям хотят выплачивать 11 тысяч рублей.

В Госдуме обсуждают инициативу о введении новой ежемесячной выплаты семьям с детьми в возрасте до семи лет. Об этом рассказала депутат Светлана Бессараб. Она отметила, что власти прорабатывают проект и пока все его нюансы не известны. Ожидается, что семьи будут получать около 11 тысяч рублей каждый месяц. Выплаты могут провести уже в ближайшее время, в том числе чтобы поддержать россиян в непростой период.

Напоминаем, что в июне, июле и августе семьям с детьми до 16 лет выплачивали по 10 тысяч рублей. Изначально выплата задумывалась как единовременная, но власти осознают, в каком положении находятся некоторые граждане из-за пандемии коронавируса. Сейчас им нужно собирать детей в школу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург опустился на четвертое место по смертности от COVID-19.

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