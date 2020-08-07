«Зенит» огласил стартовый состав на матч за Супер Кубок России

Матч пройдет на «ВЭБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Фото: ФК "Зенит"

Матч пройдет на «ВЭБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Фото: ФК "Зенит"

Тренерский штаб «Зенита» опубликовал свой стартовый состав на матч с московским «Локомотивом». Игра за Суперкубок России начнется в 7 часов вечера.

Список игроков опубликован на официальной странице в Twitter петербургской команды. С первых минут на поле появятся: Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Малком, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Артем Дзюба, который станет капитаном команды. Ворота защитит Михаил Кержаков.

На скамейке запасных останутся Одоевский, Васютин, Прохин, Жирков, Круговой, Ерохин, Мусаев, Ригони и Мостовой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что финальный матч, по итогам которого выяснится, кто станет обладателем Олимп-Суперкубка, а также начнется новый футбольный сезон 2020/21, состоится в Москве.