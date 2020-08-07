Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет 7 августа

Финальный матч, по итогам которого выяснится, кто станет обладателем Олимп-Суперкубка, а также начнется новый футбольный сезон 2020/21, состоится в Москве.

Команды встретятся на стадионе «ВЭБ Арена» в 19:00 по-московскому времени.

Обслуживать игру будет команда арбитров, которую возглавит специалист из Нижнего Новгорода Михаил Вилков. Также, в ходе матча будет задействована система VAR.

Примечательно, что «Зенит» и «Локомотив» уже встречались в рамках борьбы за данный трофей в 2019 году. Однако, тогда удача оказалась на стороне «железнодорожников».

Напомним, «Зенит» в 2020 году успешно завоевывает различные достижения. Помимо чемпионства в Российской Премьер-лиге, команда смогла завоевать кубок России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что футболистом «Зенита» Барриосом интересуются «Ньюкасл» и «Милан».